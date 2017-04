Tutto smentito: non ci sarebbe stato nessun litigio post derby tra il ds della Lazio Tare e il difensore della Roma Rudiger. Nella giornata di ieri era arrivata una prima ricostruzione dell'accaduto: Rudiger avrebbe apostrofato Tare in tedesco (lingua che padroneggia alla perfezione, dopo 7 anni in Germania), ne sarebbe nata una lite placata solo dai militari presenti. In realtà è lo stesso ds Tare a Gazzetta dello Sport a smentire categorico: "solo cavolate". Solo una chiacchierata, a quanto pare, che non sarebbe degenerata.