Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Sky Sport, dopo il sorteggio di Europa League, del futuro di Keita, cercato da Inter, Juventus e Milan e in scadenza di contratto nel 2018: "E' un giocatore della Lazio. Su di lui ci sono squadre importanti europee e non europee. Però in questo momento c'è un muro contro muro, soprattutto da parte del suo agente. Abbiamo tanta fiducia e tanta pazienza. Ogni decisione sarà per il bene di tutti quanti, incluso il giocatore. Perchè da questa storia nessuno esce vincitore, perciò uso il buon senso. Spero di trovare una soluzione per il giocatore, ma anche per la Lazio. Non dobbiamo scordare che Keita è un giocatore arrivato a 15 anni in Italia e la nostra società gli ha dato tantissimo. Penso che debba tenerne conto ed essere riconoscente. Al tempo stesso anche noi siamo consapevoli che lui sia cresciuto tantissimo e abbia aspettative importanti, però va trovata una soluzione per il bene di tutti. Se il giocatore vuole prolungare il contratto lui sa qual è la volontà della società. Ma al tempo stesso, se ci sono delle offerte che accontentano la Lazio noi siamo disposti a prenderle in considerazione".