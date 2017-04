Il portiere romeno della Fiorentina, Ciprian Tatarusanu ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ho mai avuto paura di perdere il posto, neanche dopo l'arrivo di Sportiello. Per Sousa sono il numero uno. Ho un contratto fino al 2018 e un agente bravo, Pietro Chiodi, che segue tutti noi romeni in Italia. Io sto bene a Firenze, è una città splendida, ho vissuto anche in centro, ma per i bambini era problematico. A me piace giocare, come a tutti. Mai pensato vado a fare il secondo".