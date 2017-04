Il Presidente Federale Carlo Tavecchio ha parlato ai microfoni di Tmw toccando anche l'argomento Juventus con i bianconeri che sono ancora in corsa per tutti e tre i trofei stagionali: “La Juve tutte le carte in regola per conquistare il Triplete, ma non dovrà assolutamente sottovalutare la doppia sfida contro il Monaco. La partita è difficile e non bisognerà prenderla sottogamba, perché i francesi hanno fame di vittoria. Ma credo che la squadra di Allegri, forte della grande esperienza acquisita e delle proprie qualità, abbia tutto per superare il turno. Questo è l'augurio di tutti noi. Aiuterebbe il calcio italiano? Tantissimo, anche per il nostro ranking. Migliorerebbe ancor di più la nostra situazione dopo aver ottenuto il quarto posto per la Champions a partire dalla prossima stagione".