Carlo Tavecchio ha parlato, a margine della premiazione per la Panchina d'Oro a Maurizio Sarri, della possibilità di anticipare la data d'inizio della Serie A: "Giocare il 13 agosto è una possibilità, anche se il Ferragosto è sacrosanto per gli italiani e dunque va escluso". Aggiungendo: "Cercheremo di trattare coi club di Serie A impegnati nei tour estivi per una soluzione di interesse generale. Dobbiamo pensare che la gara con la Spagna è determinante per la qualificazione, qualcuno deve fare i sacrifici".



L'ostacolo, dunque, potrebbe subentrare qualora le società, impegnate nei tour promozionali in giro per il mondo, dovessero opporsi al rientro anticipato. Sulla Serie A, poi, c'è lo spettro commissariamento: "E' un brutto giorno, negli annali della Federazione è difficile trovare l'assenza delle due leghe più importanti. Auspichiamo che questo termine del 18 possa concludersi positivamente. Serve un nuovo presidente o in alternativa almeno due consiglieri federali".