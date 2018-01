A Milano, presso la Lega di Serie A, oggi è in programma un duplice evento: la presentazione dell'album Panini 'Calciatori 2017-18' e, a seguire, l'Assemblea di Lega.



Presenti anche Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Figc e commissario della Lega di Serie A, Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori, e Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione calciatori.



Tavecchio è tornato sulla mancata qualificazione ai Mondiali, accennando anche alle prossime elezioni del nuovo presidente della Figc (29 gennaio): “Dal giorno dopo della Svezia non ho detto una parola. Quando ci sarà il momento dirò quello che ho da dire. La competizione federale sia serena, vinca il migliore”.



Tavecchio: “Le convocazioni per l’Inghilterra (amichevole a fine marzo) le fa Di Biagio? Sono in carica fino al 29 gennaio, non pensò che per quella data ci sia un nuovo ct. Il giorno dopo Italia-Svezia ho avuto contatti con allenatori di mezz’Europa e sono stati contatti positivi. Ma nessuno ha dato la disponibilità prima di giugno, ci sono dei contratti in ballo. Per un certo profilo bisogna aspettare”.



Questo, invece, il pensiero di Ulivieri: “Non ho l’ossessione delle grande intese, non credo sia giusto avere più di due candidati per la presidenza federale”.