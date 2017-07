Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, ha fatto un punto sulla situazione degli stadi italiani davanti alla commissione antimafia: "Abbiamo un handicap sugli stadi: il campionato si gioca in impianti inferiori alla media europea anche sotto il sistema della sicurezza. Il monitoraggio dei tifosi non può che essere individuale, altrimenti diventa drammatico. Sono stato in Turchia, dov'è attivo un sistema elettronico e chiunque è individuato nel posto in cui siede: dovrebbe essere attuato anche in Italia, impegnerebbe un centinaio di milioni di investimento per la Serie A".



Due parole, poi, sulle scommesse: "C'è poi il problema delle scommesse che vengono monitorate in tempo reale, addirittura durante la partita. Credo che il futuro sia applicare in modo più stringente le norme sul controllo. Oggi abbiamo la fortuna di avere l'informatica: si dovrà passare dal controllo attuale a quello informatico. Il reato di bagarinaggio? Sono d'accordissimo che diventi reato penale, sarebbe un deterrente notevole".