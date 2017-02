L'attuale Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua nuova candidatura per la presidenza, sottolineando i risultati ottenuti e riservando una stoccata al suo avversario: "Il mio concorrente ha passato con me gli ultimi due anni e mezzo senza aver nulla da contraddire sulle iniziative, però in campagna elettorale tutto è lecito. Io credo che la trasparenza dipenda dai fatti, non dalle chiacchiere: noi siamo tra i 14 paesi della FIFA più trasparenti. Abbiamo bilanci consolidati, bilanci sociali, report annuali, per la prima volta abbiamo messo in evidenza in Europa cos'è il calcio, per la prima volta abbiamo detto cosa sono le funzioni anche dal punto di vista economico che una funzione deve avere come coordinamento, per la prima volta abbiamo detto quali sono le necessità di chiarezza delle società, abbiamo messo delle criticità per chi vuole più del 10% delle proprietà in Italia. Stiamo cercando di utilizzare le licenze nazionali pluriennali, stiamo intervenendo sullo sport di base, sull'impiantistica, sulle donne, sulle ragazze, investendo notevolmente e creando degli spazi infiniti per loro".