La Juventus trionfa in rimonta sull'Inter e si regala una nuova chance scudetto non senza polemiche. I tifosi bianconeri sono ovviamente in estasi e fra questi ci sono anche tante splendide tifose.



Storica tifosa della Juve è la bellissima modella italiana il cui nome d'arte è Taylor Mega. Biondissima, bellissima, è una testimonial di intimo e costumi da bagno con una linea da lei disegnata. Il suo profilo instagram è esplosivo e supera i 710mila follower. E il suo cuore batte per la Juve, come si vede nella nostra gallery.