"La gente mi ha accolto qui a Palermo in maniera calorosa. Sono commosso. E' un segno del destino il mio essere qui. Mia figlia, che ha 22 anni, tifa Palermo praticamente da sempre". Prime parole ufficiali da nuovo allenatore del Palermo per Bruno Tedino, presentato questa mattina al Renzo Barbera. "Dovremo essere bravi noi a trascinare i tifosi, che devono ritrovare entusiasmo dopo la retrocessione - afferma l'ex tecnico del Pordenone in conferenza stampa -. Il primo passo tocca a noi, dobbiamo lavorare duro e in maniera seria come siamo abituati a fare. Siamo molto stimolati". Presentato anche il nuovo direttore sportivo rosanero, Fabio Lupo: "Sono molto felice di essere qui a Palermo, chi arriverà qui sarà fortemente motivato".