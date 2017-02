Benché sia sempre stato solo potenzialmente un buon giocatore e benché in campo non sia mai stato molto continuo, Cristian Tello è stato inseguito la scorsa estate, ma anche questo inverno, da molti club. Il prodotto della cantera del Barcellona che ha segnato la bellezza di tre reti nelle ultime tre partite di campionato disputate dalla Fiorentina, ha avuto e ha tuttora molto mercato in Inghilterra e ha già detto no a squadre come Stoke City, Everton e soprattutto Liverpool. In Spagna invece ha declinato le offerte del Valencia. Il tutto per rimanere alla Fiorentina ed essere alle dipendenze di Paulo Sousa. Certo, adesso che è esploso Federico Chiesa per lui le occasioni di essere titolare diminuiranno, ma con questo tipo di rendimento potrà essere comunque una carta importante anche a partita in corso.