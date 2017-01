Cristian Tello, esterno della Fiorentina, ha parlato di Paulo Dybala, paragonato a Messi, e del suo futuro, che potrebbe essere in Spagna: ''Dybala è un giocatore che si adatterebbe molto bene al campionato spagnolo. È un ragazzo di qualità, ovviamente, ma credo che di Messi ce ne sia uno solo e soltanto uno. Io non credo che ci sia qualcuno che gli assomiglia. Fin dal primo momento in cui ho avuto a che fare con lui, ero allucinato da quello che faceva in campo. È un giocatore unico, il migliore del mondo e si vede in ogni gara che gioca''.