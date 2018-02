Fatih Terim, ex tecnico di Milan e Fiorentina, ora al Galatasary, ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo: "Champions? Juventus e Roma possono passare il turno, puntando su esperienza e qualità. Ma le mie favorite sono le spagnole, Real Madrid e Barcellona. Continuo a seguire il calcio italiano con interesse. Peccato che l'Italia non faccia i Mondiali, ma anche la crescita dei club dimostra che in Italia si continua a fare calcio nel modo migliore. Cengiz Under? Un grandissimo talento con grandi margini di crescita. Farà molto bene, come Calhanoglu".