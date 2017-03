In visita a Firenze per i festeggiamenti dei 90 anni della Fiorentina, l'allenatore turco Fatih Terim è tornato sulle polemiche post partita di Juventus-Milan di ieri sera "Non solo in Italia, in tutti i paesi ci sono sempre polemiche. Ieri sera ho visto Juve-Milan, mi piace guardare queste sfide. Ho visto due grandi squadre, un rigore dato al 96' crea discussioni un po’ in tutti i paesi dopo il fischio finale".



FESTEGGIAMENTI VIOLA - "Sono molto contento di essere qui per festeggiare la Fiorentina. Firenze è sempre la mia seconda casa, questa sensazione mi rende orgoglioso, non ho dimenticato la Fiorentina. Stamattina sono arrivato e ho ritrovato Giancarlo Antognoni come dirigente. Mi ha fatto vedere il centro sportivo, lo stadio, gli spogliatoi, ho trovato un contesto cresciuto".

