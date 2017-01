La Ternana è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo. Come scrive il Corriere dello Sport, le fere stanno insistendo con l'Atalanta per Gaetano Monachello, centravanti in prestito al Bari; prima di liberarlo, però, i pugliesi devono trovare un sostituto. E i tempi della trattativa rischiano di allungarsi.