Ternana-Carpi 0-0



Ternana (4-3-2-1): Aresti; Zanon, Diakite, Valjent, Contini (61' Coppola); Petriccione, Ledesma, Di Noia (84' Rossi); Falletti; Avenatti (81' Acquafresca), Palombi. All. Liverani.

​

Carpi (4-4-2): Belec; Sabbione, Struna (59' Romagnoli), Poli, Letizia; Jelenic (88' Concas), Mbaye, Lollo, Di Gaudio; Beretta (63' Bianco), Lasagna. All. Castori.



Arbitro: Daniele Martinelli di Roma 2



Ammoniti: 33' Mbaye (C), 38' Sabbione (C), 42' Lollo (C), 54' Zanon (T), 70' Diakitè (T)