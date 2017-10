Pochesci, espulso e in tribuna, in lacrime dopo il gol del 4-2 #TERSPE pic.twitter.com/aV1fb2rUcc — delinquentweet (@delinquentweet) 14 ottobre 2017

16 gol fatti, tra i migliori attacchi, e 19 subiti, seconda peggior difesa. Ac'è un solo uomo al comando, si chiama. Il tecnico delleè lo showman del campionato cadetto: spettacolare nelle conferenza pre e post partita, incontenibile in panchina nel corso dei 90 minuti, emozionante quando ringrazia i suoi tifosi e i suoi calciatori. Oggi lacentra la seconda vittoria in campionato, vincendo 4-2 contro lo Spezia.- Sotto 2-0, in casa, per i gol di, i rossoverdi si rialzano e ribaltano il risultato:. V. Una volta in conferenza con chi sta dietro le quinte (i magazzinieri), una volta nel post partita con la maglia dellaindosso (per ringraziare i tifosi), una volta allo stadio con mamma e papà (e la prima vittoria,e unica fino a oggi, in Serie B, lo scorso 9 settembre), e- Da giocatore ha viaggiato tra Guidonia, Ostia, Viterbo, Sassuolo e Fondi. Da allenatore: giovanili di Roma e Lazio, le prime squadre di Guidonia, Viterbese, Olbia, Flaminia, Monterotondo, Lupa Frascati, Cynthia, Ostia Mare, fino ad arrivare all'. Nel frattempo, tra un allenamento e l'altro, faceva il portantino nel reparto dialisi di Ostia, part time. Poi, dopo 3 anni col Fondi, la, dove le luci della ribalta scoprono il vero Pochesci. Sogna di giocare con il, racconta che Ibra farebbe fatica a giocare nella sua Ternana, non conosce l'inglese, ha la terza media e fa ragionamenti alla Oronzo Canà ("Dobbiamo giocare senza pensare, non si può pensare in Serie B. Perchè se non pensiamo il nostro avversario non capisce ed è un vantaggio per noi"). Ma anche lui, come Canà, ha la sua filosofia: " Fare calcio senza lasciare un segno non ha senso.Ci giochiamo tutti qualcosa di molto importante, io per primo". E le lacrime, forse, sono per quello: perché sa che si gioca qualcosa di importante. O forse, semplicemente, perché la vita è una m....@AngeTaglieri88