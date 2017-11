Luca Evangelisti, direttore sportivo della Ternana, parla a Pescarasport24.it, parla della sfida contro il club abruzzese e degli intrecci di mercato: "In estate abbiamo pensato di trattenere con noi Pettinari, un calciatore che prima o poi doveva esplodere, ma così non è stato e nel gioco di Zeman è riuscito a mettere in risalto le proprie caratteristiche. Selasi? È un ottimo calciatore, ma non potremmo mai prenderlo perché non è italiano. Per questo le voci su possibili scambi riguardanti il centrocampista sono infondati. Poi che ci sia qualche movimento attorno a tre o quattro calciatori è vero. A gennaio comunque non vogliamo muovere nessuno perché c'è un progetto a cui va data continuità"