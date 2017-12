Stefano Bandecchi, patron della Ternana, conferma Sandro Pochesci sulla panchina delle Fere: "Pochesci resta ma deve pensare a fare l’allenatore e non lo showman. E’ ormai chiaro a tutti che tra le sue qualità maggiori non c’e’ il suo eloquio. Pochesci non deve fare il giornalista ma l’allenatore di calcio. Il mister deve pensare solo a fare il suo lavoro, per il quale é pagato in modo equo. Il lavoro che é in grado di fare a mio avviso, ad avviso del presidente Ranucci del diesse Evangelisti e di molti altri addetti ai lavori, è quello di allenare e preparare tecnicamente al meglio la squadra e i singoli giocatori".



NUOVE REGOLE - "La società ha quindi deciso di presentare a Pochesci le nuove regole d’ingaggio, che prevedono l’abbandono totale di qualsiasi comunicazione attraverso i social media e l’impossibilità di parlare alla stampa in maniera diretta. Se l’allenatore vorrà continuare a guidare tecnicamente questa squadra a Terni, cosa di cui saremmo molto felici, sarà guidato da Gianluca Fabi, responsabile della comunicazione dell’Università Niccolò Cusano e della Ternana. Se Pochesci accetterà queste regole, sono sicuro che parlerà meno e sarà meno show man, ma potrà cosi dimostrare di essere un allenatore ancora più bravo rispetto a quello visto finora e sicuramente arrechera’ meno problemi alla gestione della società".