Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, in un'intervista rilasciata a SerieBnews ha fatto chiarezza situazione del proprio tecnico, Sandro Pochesci, in odore di esonero a causa della classifica deficitaria: “Pochesci non sarà sollevato dall'incarico, ma la società gli presenterà nuove regole di condotta. Usa troppo i social e fa dichiarazioni in momenti in cui sarebbe meglio fare altro. Prima di parlare dovrà chiedere l'autorizzazione altrimenti si crea un rapporto squilibrato sia con la squadra sia con la società. È una brava persona, ma quando gli girano dice cose sbagliate. Mercato? Magari interverremo per rinforzare la rosa”.