Cristian Ledesma, centrocampista della Ternana, ha parlato dopo il derby perso con il Perugia: "C'è tanta amarezza per come abbiamo perso questo derby, ci è mancata un po' di buona sorte e ora ci complica la classifica. Loro praticamente pericolosi solo negli ultimi 5 minuti del primo tempo, c'è amarezza. La differenza è stata solo quel gol. Abbiamo perso però: non ci sono scusanti nè recriminazioni, siamo sconfitti e dobbiamo fare silenzio. Vero che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma è finita così: c'è amarezza e dispiace molto. Ora dobbiamo assumerci le responsabilità del momento, non potevamo oggi aspettarci la riconoscenza della gente. La classifica parla chiaro, siamo consapevoli che la situazione sia difficile. Oggi per me in campo eravamo pronti, ma non è stato sufficiente. Io leader? Certo, ma ognuno attraversa momenti difficili: quel che serve è dare ognuno il suo. La mentalità della squadra va cambiata tutti insieme. Ai tifosi non vanno dati messaggi: dobbiamo solo vincere le partite".