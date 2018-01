Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Salernitana: "Non ho mai parlato di arbitraggi, oggi non mi è piaciuta la partita. Quello di Signori non era un retropassaggio e mi sembrava anche fuorigioco. Poi mi devono spiegare perché non è stato espulso Zito, Colantuono dopo due minuti lo ha cambiato. Se questo è il calcio… La squadra è viva, non ci batte nessuno, abbiamo messo sotto la Salernitana che s’è difesa per novanta minuti. Perdere oggi sarebbe stata una beffa, ai punti meritavamo di vincere ma faccio un plauso alla squadra ed ai tifosi. Prendiamoci questo punto e andiamo a vincere a Cesena".