Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, parla in conferenza stampa in vista della sfida con l'Avellino: "Gli infortunati? Dobbiamo vedere all'ultimo Defendi, ha forti dolori. Plizzari ha recuperato, Montalto ha avuto un problema al collo del piede ma è stato curato alla perfezione dal nostro staff medico. Che tipo di partita servirà domani? Senza Carretta dobbiamo fare una manovra tipo le prime partite, serve più palleggio per salire e non voglio il lancio lungo, dobbiamo arrivare con le giocate e la determinazione. Nulla accade per caso, sono molto fatalista, se ha preso questa ammonizione un motivo ci sarà. Con la difesa nuova ho fatto 0-0 a Palermo e ho vinto in casa, faccio come il patron. L'Avellino? Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, io non me lo posso permettere. Sottovalutare fa parte dei presuntuosi, e noi non lo siamo. Avellino è una partita difficilissima, a volte ci sono giocatori che giocano meno e poi in campo si dimostrano validi e non fanno rimpiangere gli altri. Tutte le squadre che abbiamo affrontato sono uscite fra i fischi dei tifosi, perché le abbiamo messe in difficoltà, anche se poi loro hanno preso punti con noi. Il nostro bene, in questo girone, è finito quando abbiamo dilapidato sei o sette punti con le nostre sciocchezze. Da Pescara però vedo una crescita, siamo migliorati tantissimo in questa prima metà di campionato, ci sono calciatori che si stupiscono per primi di loro stessi, e questo fa capire il grandissimo lavoro di Luca Evangelisti, buttando nella mischia emergenti interessanti che ora vogliono anche altre squadre".