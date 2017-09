Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, scarta Zlatan Ibrahimovic, stella del Manchester United: "Ibrahimovic potrebbe avere difficoltà nella nostra squadra. Lui prende palla e gioca da solo, noi giochiamo a 2 tocchi. Con l'unico allenatore che voleva giocare (Guardiola, ndr) così è andato via... Lui le partite le vince da solo, non ha bisogno della squadra". Nelle Fere non ci sarà mai spazio per Ibra.