Sandro Pochesci, allenatore della Ternana, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Novara (1-1 il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:



Cosa avete da recriminare?

"Io penso che ogni allenatore abbia sempre da ridire qualche cosa. Noi stavamo perdendo senza subire un tiro, la serie B è questa. Siamo andati sotto, ma siamo stati bravi a recuperarla. Dobbiamo essere più attenti".



Cosa vi è mancato oggi per vincere?

"Non abbiamo avuto la qualità di calciare in porta. Sono delle piccole attenzioni che dobbiamo avere. Quando arrivi a tu per tu con il portiere in serie B, bisogna far goal".



Ripensando alle parole di ieri, vuoi correggere qualcosa?

"Sicuramente sono stato colorito, io sono un tifoso. Purtroppo o per fortuna, sono l'allenatore di una squadra gloriosa come la Ternana e questo ha messo in risalto le mie parole. Io non volevo offendere nessuno. Era un’arrabbiatura da tifoso che è nato nel 1963 e che vorrebbe rivedere la nazionale al mondiale. Se ho offeso qualcuno mi dispiace, secondo me bisogna cambiare l'atteggiamento della partita. Penso che sia stato uno sfogo da bar, purtroppo ancora non mi rendo conto che alleno in una categoria come la serie B. Quando devo parlare deve essere più attento. Chiedo scusa alla nazionale, speriamo di vincere lunedì".