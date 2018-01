Sandro Pochesci, tecnico della Ternana, parla a Sky Sport prima della sfida con la Salernitana: "Dobbiamo ricreare entusiasmo per trascinare i tifosi, non più con le prestazioni ma con le vittorie. Ce la siamo giocata alla pari con tutte, avremmo potuto raccoglier più vittorie e questo è il mio più grande rammarico. Oggi vogliamo dimostrare la nostra forza, soprattutto in casa in un giorno in cui il calcio fa una figuraccia. Opto per il 4-2-3-1 perché voglio più attacco rispetto alla gara con l’Empoli. Questa vittoria ci spetta di diritto per i tifosi e per la società. I ragazzi devono credere nelle proprie qualità, nel calcio vince chi è più determinato. Nelle categorie inferiori ci sono allenatori molto più bravi di me ma io forse sono stato più determinato e voglio rimanere in questa categoria ambendo anche a qualcosa di più. So a cosa vado incontro e non voglio andarmene da qui".