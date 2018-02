Luigi De Canio, nuovo tecnico della Ternana, parla nella conferenza stampa di presentazione: "Ho seguito le vicende della Ternana, poi mi è arrivata la chiamata del presidente Ranucci, sono convinto di essere nell'ambiente giusto. Terni è una piazza molto importante in Serie B e la società è composta da persone serie. E' questo quello che mi ha convinto a venire qui. C'è la voglia di programmare il futuro e di portare a termine un progetto molto importante, la società è stata molto disponibile con me ed i loro interessi coincidono con i miei. Retrocessione? Rimango anche in caso di Serie C, c'è un progetto a lunga scadenza".