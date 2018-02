Stefano Bandecchi, patron della Ternana, annuncia l'arrivo di De Canio sulla panchina umbra: "La nostra trattativa col signor De Canio si è chiusa, e quindi da oggi il signor De Canio sarà il nuovo allenatore della Ternana. Abbiamo preso un accordo maturo e intelligente, aziendale. Questo processo lo abbiamo fatto con molta calma, perché credo che non si possa gestire un'azienda su base giornaliera. Aprirò una parentesi su Mariani, una grande persona che nel silenzio si è prestato ad una situazione difficile, avrebbe potuto dirlo da subito che era solo di passaggio e invece si è assunto le responsabilità in silenzio. E' stato difficile per tutti noi parlare di lui e della sua situazione, anche perché il suo operato è stato preso di mira da una parte della tifoseria, invece Mariani ci ha permesso di lavorare su quello che era il nostro obiettivo più grande. De Canio ha chiesto un contratto di tre anni, e mi ha trovato perfettamente d'accordo, perché credo che i nostri progetti siano molto simili. Anche se il salvataggio non dovesse andare a buon fine, De Canio vuole riportare la squadra in B e poi guardare avanti; se dovessimo restare in B, invece, ci sarebbe sempre un progetto di tre anni".