L'anno scorso uno dei problemi dell'Inter era quello dei terzini. La dirigenza ha provato a risolverlo sul mercato la scorsa estate, quando sono arrivati Dalbert dal Nizza e Cancelo dal Valencia. Quest'ultimo, frenato da un infortunio al ginocchio a inizio stagione, ha giocato titolare le ultime quattro partite di campionato ed è in netta crescita. Spalletti lo conferma dall'inizio a destra anche nella trasferta di domenica a Ferrara sul campo della Spal.



Sull'altra fascia torna D'Ambrosio, reduce da un infortunio al ginocchio rimediato in casa del Sassuolo. Proprio in quell'occasione Cancelo e D'Ambrosio hanno giocato per la prima e finora unica volta insieme dall'inizio. Allora non andò benissimo, con la cavalcata di Politano, autore del cross per il colpo di testa vincente di Falcinelli. D'Ambrosio è un destro che si adatta a sinistra come Santon, escluso dopo il grave errore commesso nell'ultima partita pareggiata con la Roma a San Siro. In panchina si accomodano pure Nagatomo (ambidestro) e l'unico terzino di piede mancino a disposizione di Spalletti: Dalbert, che però non si è ancora ambientato al calcio italiano. Domani all'ora di pranzo Cancelo se la vedrà con Lazzari e D'Ambrosio con Mattiello, un altro destro che gioca a sinistra.