Sono passati quasi 12 anni dalla testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi nella notte, calda, del 9 luglio 2006, quando l'Italia alzò sotto il cielo di Berlino la sua quarta coppa del Mondo. Vittoria ai rigori, errore di Trezeguet, Pirlo che si aggrappa a Cannavaro prima del rigore di Grosso e quel "Fabio, ma se segna siamo campioni del mondo?" che tutti hanno pensato.



La testata, però, è il momento chiave di quella finale, dell'ultimo atto di Zinedine Zidane, che dopo quella partita appese le scarpe al chiodo. Willy Sagnol, che era in campo in quella partita e che segnò uno dei rigori dei francesi, a SFR Sport 1 è tornato sulla testata di Zizou: "Se Wiltord non avesse messo fuori il pallone, l’arbitro non avrebbe mai preso la decisione di fermare il gioco". Anche Petit, che all'epoca faceva l'opinionista, ha speso nuovamente parole per quell'episodio: "Le immagini della testata di Zidane vennero trasmesse dai maxischermi proprio nel momento in cui venne interrotto il gioco". 12 anni dopo se ne parla ancora. E ogni volta la storia svela qualcosa di nuovo.