Carlos Tevez torna a parlare del proprio addio al Boca Juniors e del trasferimento allo Shanghai Shenhua. Intervistato da ESPN, l'ex attaccante di Juventus e Manchester City ha voluto ringraziare i tifosi Xeneizes per l'affetto dimostratogli: "Non è una decisione facile e non lo è neppure comunicarla. Lasciare il club che amo è dura, ma nella vita bisogna prendere delle decisioni. Saluto tutti i tifosi e i miei ex compagni di squadra".