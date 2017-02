Un'indiscrezione che ha del clamoroso. Carlos Tevez è pronto a tornare in Argentina, al Boca Juniors, 54 giorni dopo l'ufficialità del suo trasferimento allo Shanghai Shenhua. La notizia rilanciata da alcuni media argentini, trova conferma in quanto pubblicato oggi dal quotidiano Olé, che in prima pagina ha scelto una foto in allenamento dell'Apache, con il titolo: "Operachon Retorno". L'ex attaccante della Juventus, il giocatore più pagato al mondo con un ingaggio di 38 milioni di euro netti a stagione, si è già stufato dell'avventura in Oriente e vuole tornare a casa, nella sua Buenos Aires.



CLAUSOLA - Alla base della frattura c'è un rapporto conflittuale con l'allenatore Poyet, il quale in una recente intervista si è affrettato a smentire tutto, è una difficoltà inattesa nell'adattarsi allo stile di vita cinese. Lo Shanghai Shenhua, che non ha voluto commentare i rumors, non si aspetta colpi d scena, forte della clausola sul contratto: per forzare la cessione, infatti, l'argentino deve fare un bonifico di 6,5 milioni di euro, ovvero il 60% della cifra pagata dal club cinese al Boca Juniors per avere il suo cartellino.