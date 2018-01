In attesa del comunicato ufficiale, Carlos Tevez può considerarsi nuovamente un calciatore del Boca Juniors. L'attaccante argentino classe '84 ha raggiunto l'accordo per svincolarsi dai cinesi dello Shanghai Shenhua, ai quali era legato fino a dicembre 2018. "Non me ne sono mai andato", le sue prime parole.



Poco dopo, è arrivato anche il tweet dal profilo del Boca l'ufficialità della conclusione dell'affare. Il giocatore si è già aggregato al gruppo e ha cominciato ad allenarsi col resto della squadra.





#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca pic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 5 gennaio 2018