Un pallone, un carcere, un Direttore presidente della squadra di calcio della prigione composta dalle guardie, e l'ex capitano dell'Inghilterra che viene arrestato per aver venduto una partita della nazionale. Vinnie Jones, ex centrocampista di Wimbledon e Leeds, interpreta Danny Meehan in Mean Machine, remake in salsa calcistica di Quella sporca ultima meta. Meehan dice no alla proposta del Direttore di diventare coach dei suoi uomini (su minacce del capo dei secondini), decidendo di formare una squadra di detenuti: Muoviti Muoviti di Jovanotti come colonna sonora, Jason Statham in porta, Vinnie Jones in campo, scontri, infortuni e gol. Come in Argentina. Nel carcere di Bouwer, a Cordoba. Protagonista Carlitos Tevez.



TEVEZ KO IN CARCERE - In visita per trovare il fratello Juan Alberto Martinez, condannato a 16 anni per aver assaltato un furgone blindato nel 2010, il direttore del carcere ha deciso di organizzare un'amichevole. 20 minuti, due squadre, un pallone e... l'Apache che va ko! Già, perché l'ex Juventus, secondo il Clarin, è stato vittima di una lesione muscolare in una partita fin troppo intensa, in cui nessuno ha tirato mai indietro la gamba: l'attaccante del Boca Juniors ne avrà per un mese, e il club Xeneize si è infuriato. Un amichevole ben poco amichevole, calcio che non è solo calcio. Perché come dicono in Mean Machine: "Non è solo una questione di calcio, ma si tratta di orgoglio interno".









