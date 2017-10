Dopo il discusso trasferimento estivo dall'Atletico Madrid al Real Madrid il terzino dei Blancos, Theo Hernandez continua a far parlare di sè. L'occasione, questa volta, è la festa per il suo 20esimo compleanno che non è passata inosservata in Spagna.



Protagonisti e immancabilmente postati sui profili social dei protagonisti, sono stati due attori nani, ingaggiati per l'occasione e vestiti con le magliette del Real Madrid a cui è stata data una pistola finta per giocare con il festeggiato. Ma a far ancor più scalpore è stato il fratello Lucas (lui sì ancora sotto contratto con l'Atletico Madrid) che davanti alla torta a fomra di camiseta del Real si è fatto immortalare con una smorfia che vuole dire "che schifo". Questo e altro ancora, purchè se ne parli, ecco alcuni degli scatti.