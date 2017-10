Il ‘vecchietto’ del gruppo, chiamato quasi in extremis per colmare le lacune in fase realizzativa. Khouma Babacar non l’aveva convinto in estate, Giovanni Simeone era arrivato da poco tempo e non era ancora pronto per fare la differenza: “Pantaleo, mi serve qualcuno che segni”, avrà detto Stefano Pioli a Corvino. E così, il Direttore Generale della Fiorentina ha portato a Firenze Cyril Thereau, ormai infelice all’Udinese. “Prima lo supportavamo, poi lo sopportavamo”, disse su di lui Luigi Delneri, tecnico dell’Udinese: doppietta al primo rendez-vous, tanto per chiarire la vicenda.



VETERANO - È il più anziano di un gruppo dall’età media bassa, in un progetto che è ripartito dai giovani, ma che necessitava di certezze, almeno in fase realizzativa. Arrivato in maglia viola con due reti in campionato già all’attivo con i friulani, il francese si è presentato al ‘Bentegodi’ con un gol contro l’Hellas Verona, in quello che è stato il suo stadio ai tempi del Chievo. Poi quattro partite a secco, in cui però ha confezionato due assist, in linea con il momento depresso della squadra. E le due reti all’Udinese e la marcatura contro il Benevento hanno contribuito ad aprire la strada alla rinascita della Fiorentina.



SEI SU DIECI - Sei reti in dieci partite. In Italia, dal punto di vista realizzativo, la sua miglior stagione è stata la scorsa: dodici segnature. Siamo a ottobre, è già a metà dell’opera. Inoltre, da tre anni termina il campionato in doppia cifra, nonostante i problemi dell’Udinese nelle ultime stagioni in quanto a posizionamento finale. Senza dimenticare che, nel 2009/2010, con la maglia dello Charleroi ne siglò addirittura tredici: perché non provare a tramutare l’anno del rilancio della Fiorentina nella miglior esperienza annuale in carriera? Da ‘vecchietto’, diventato il simbolo dell’attacco oltre i giocatori più pagati, da copertina. Quest’ultima se l’è presa lui, con le mani alzate e le dita aperte “alla Cyril”.



CRACK GRANATA - Con il Torino, però, la sfortuna lo ha colpito: problema muscolare ai flessori della coscia. Diciannove minuti in campo, lo stesso che ha dovuto lasciare in favore di Valentin Eysseric. Lo rivedremo, probabilmente, contro la SPAL: nel mezzo, Crotone e Roma. Pioli dovrà trovare alternative, senza troppo entusiasmo ma consapevole di essere obbligato a trovare una soluzione funzionante fin da subito. I gol, quelli firmati da Thereau, dovranno arrivare dai piedi di quei talenti che, finora, si sono un po' nascosti dietro la sua ombra. Quel Giovanni Simeone e quel Federico Chiesa che in tanti hanno acclamato in estate ora dovranno dimostrare di poter diventare i leader di questa squadra.