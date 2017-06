L'Inter ha messo nel mirino Thiago Maia, centrocampista brasiliano del Santos; il giocatore piace da tempo alla dirigenza nerazzurra che vorrebbe portarlo a Milano. Il classe '97, però, non sembra essere della stessa idea: in un'intervista concessa a Telefoot, infatti, ha spiazzato tutti rivelando in quale squadra sogna di giocare: il Paris-Saint Germain.



SOGNO PSG - Thiago Maia è stato piuttosto chiaro, ed ha sottolineato che un giorno giocherà in Europa, anche se il suo sogno non è la Milano nerazzurra dell'Inter: ''Dicono in tanti che andrò al Psg perché ci sono tanti giocatori che conosco in quel club, come Marquinhos. Un giorno andrò in Europa, questo è certo, anche se non so quando. Posso dire che spero davvero di ricevere una proposta del Psg''.