Thiago Motta, centrocampista del Paris Saint-Germain, parla a la Gazzetta dello Sport del suo passato in Italia: "Andai via dal Barcellona non perché vinse Xavi, come si disse, ma per dissidi con Laporta. Mi voleva la Roma di Spalletti ma finii all'Atletico, dove mi infortunai e credevo che la mia carriera fosse finita. Per fortuna il mio agente e amico Alessandro Canovi mi portò al Genoa, firmai in spogliatoio durante la sfida contro il Milan. Con Gasperini non fu facile, rischiai di mollare dopo il primo allenamento perché temevo per il ginocchio. Ma mi fece innamorare di nuovo del calcio".



SULL'INTER - "La Roma mi offriva di più ma Preziosi mi disse che ero stato ceduto ai nerazzurri insieme a Milito. Mourinho mi chiamò per chiedermi se ero pronto ad andare in guerra con lui: un grande motivatore. La svolta arrivò a gennaio, dopo la Coppa d'Africa: Mou rimproverò pubblicamente Eto'o di scarso impegno e lui si mise a fare il terzino".



SULLA GARA COL BARCELLONA - "Fu una sofferenza affrontare i miei ex compagni. La sceneggiata di Busquets? Non ce l'ho con lui ma gli arbitri devono essere aiutati. Aver saltato la finale mi è molto dispiaciuto, più di quella del 2006".