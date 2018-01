Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, parla a O Globo di Javier Pastore, trequartista argentino del club francese accostato all'Inter: "Javier non ha gradito particolarmente questo episodio. La stampa ci ha marciato un po'. Il giorno dopo gli ho mandato un messaggio e poi abbiamo parlato nello spogliatoio nella migliore maniera e abbiamo dimenticato tutto. Non ci sono problemi di divisioni in seno al nostro spogliatoio, provo sempre un grande affetto per Pastore. In questi anni è stato vittima di infortuni seri e io mi sono sempre informato su come stesse, cosa potevo fare per aiutarlo, quando sarebbe tornato. Adesso tutto questo è dimenticato, ci aspettiamo molto da lui per le prossime partite. Il Flaco è indispensabile per la nostra squadra".