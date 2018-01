Gli spifferi da spogliatoio trovano conferma: il ritardo nel rientro agli allenamenti non era casuale, Javier Pastore ha chiesto la cessione al Paris Saint-Germain. Non lasciano dubbi infatti le dichiarazioni di Thiago Silva dopo la vittoria sull'Amiens in Coupe de la Ligue: "Credo che abbia detto al club che vuole partire". Una presa di posizione netta, come la volontà di tornare in Italia e lavorare con Sabatini all'Inter, per rilanciarsi e giocarsi una maglia per il Mondiale di Russia. Un tentativo però andato ancora una volta a vuoto: "Alla fine non hanno trovato un accordo", spiega sempre Thiago Silva.



L'INTER HA FRETTA - Un altro no dal PSG, ultimo capitolo di un tira e molla destinato a proseguire nelle prossime settimane, forse però senza l'Inter. I nerazzurri non sembrano intenzionati ad attendere fino alle ultime ore del mercato per rinforzare il centrocampo di Spalletti e l'accelerata sul fronte Rafinha conferma la linea. L'eventuale arrivo del giocatore del Barcellona non chiuderebbe del tutto le porte al Flaco, per questioni di ruolo e di tenuta fisica del brasiliano, ma per rendere possibile l'affare serve un'apertura in tempi brevi da parte del PSG: Ausilio e Sabatini tengono viva l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, il club parigino insiste nel voler monetizzare dalla cessione dell'argentino. Pastore-Inter, l'ultima picconata del centrocampista non è bastata a sgretolare il muro eretto dal PSG. E il tempo per concretizzare il sognato matrimonio stringe.