Erick Thohir, socio di minoranza dell'Inter, commenta la nascita della nuova Inter Academy in Indonesia: "Sono molto orgoglioso che l'Inter Academy venga in Indonesia, è una passione per l'Inter e per il mondo del calcio, spero che questo spirito già elevato possa continuare a migliorare. L'Inter Academy è una delle più vincenti in Europa, grazie ai 46 trofei conquistati, e ha spinto molti giocatori giovani verso una carriera in ambito professionale, il che ci rende ottimisti riguardo al futuro del calcio in Indonesia. Il nostro obiettivo principale è quello di aiutare a sviluppare ogni giovane giocatore, sia come calciatore che come brava persona, non ho dubbi sul fatto che la cooperazione tra Inter e Persib sia già in corso".