Fabio Cannavaro, tecnico del Tianjin Quanjian, fa il punto sul mercato del club cinese a Radio Crc: "Ci siamo informati su altri calciatori oltre a Kalinic, come Cavani, non abbiamo chiesto Gabbiadini perché non è funzionale al mio modo di giocare. Non ho richiesto nemmeno Hamsik e Mertens".