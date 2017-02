Alexandre Pato, attaccante del Tianjin Quanjian, parla del Milan, suo ex club, in vista della sfida con la Fiorentina: " La partita tra Milan e Fiorentina? Ogni volta che ho giocato contri i toscani, sono andato in gol. Spero che i rossoneri possano tornare alla vittoria e riprendere un cammino che li porti in Europa perché quello è il posto che meritano. Ho scelto la Cina per mister Cannavaro"