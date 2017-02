Il mercato in Europa ha chiuso il 31 gennaio, ma in altri continenti è ancora aperto. Come in Cina, dove c'è il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro attivissimo, che continua a trattare per strappare Nikola Kalinic alla Fiorentina. Per un possibile arrivo, c'è un giocatore che lascia il Tianjin: si tratta del brasiliano Jadson, centrocampista che torna al Corinthians.