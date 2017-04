Uno dei migliori prospetti europei non giocherà in Italia, almeno per ora. Youri Tielemans è davvero vicino a concludere il suo passaggio al Monaco, una trattativa che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e che procede bene. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista classe '97 dell'Anderlecht ha già dato il suo ok al trasferimento - un via libera importante - mentre va definita l'intesa tra il club francese e quello belga, ma filtrano sensazioni positive.



NIENTE ITALIA - A breve, insomma, l'operazione Tielemans al Monaco potrà essere conclusa a meno di inserimenti o colpi di scena. Un rammarico possibile per tante società che si erano mosse, dall'Atlético Madrid fino all'Inter, volata più volte in missione a vederlo ma non convinta dalla personalità del giocatore più che sotto l'aspetto tecnico. Ci aveva pensato anche il Milan visto il gradimento assoluto da parte di Mirabelli che lo segue da anni, ma a questo punto il futuro di Tielemans sembra essere destinato al Principato. A meno di sorpassi a sorpresa, ora o forse mai più...