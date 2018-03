Dopo oltre un mese di assenza, torniamo con la rubrica tutta 'rosa' del fine settimana (che tanto amate) dedicata alle 'nostre' tifose, quelle che potete incontrare allo stadio accanto a voi e che pur non essendo delle vip sono altrettanto simpatiche, piene di sex appeal e soprattutto genuine, 'veraci'.



Vi ricordiamo brevemente il meccanismo della rubrica: ogni settimana vi proponiamo una ventina di foto di ragazze allo stadio, ma anche in altri luoghi, con indosso i colori della squadra del cuore; a voi il compito di scegliere quella che preferite lasciando un commento e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della settimana successiva.

Chiaramente siate gentili e moderati (altrimenti non vi pubblichiamo) nei complimenti, così come nelle critiche: non vedrete delle modelle - anche se alcune non hanno davvero niente da invidiare a nessuna - pertanto non aspettatevi la perfezione e apprezzate anche i loro splendidi sorrisi.

Oggi si parte con sette milaniste, seguono sei tifose della Lazio e sei juventine (la prima ragazza bianconera compare in due foto); si passa poi all'Inter presente con tre ragazze e infine una per il Toro, una per il Napoli e due bellissime doriane! A voi la scelta: qual è quella che vi colpisce di più?

Per le 'nostre' ragazze, signore e signorine: ricordate di taggare le foto che ci mandate con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!