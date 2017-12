Bentornati nello spazio tutto rosa dedicato alle 'nostre' tifose - non vip, non wags, ma assolutamente affascinati e sexy - che ogni settimana vede campeggiare in copertina la ragazza scelta da voi.

Per augurarvi uno strepitoso 2018, quest'oggi vi proponiamo le foto più belle del 2017 (dall'inizio del Campionato) che ritraggono le tifose che voi avete apprezzato e votato di più.

Si parte con una bellezza napoletana e una romana, seguono tre tifose laziali, le immancabili milaniste, una torinese, una doriana e poi via alla carrellata nerazzurra e bianconera.

Tre ragazze nello specifico hanno catturato la vostra attenzione: un'interista e due juventine, di loro troverete pertanto qualche foto in più, per deliziarvi ancora maggiormente.

Come sempre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre ben in vista i colori della squadra del cuore.



Vogliamo dunque eleggere la tifosa Campione d'inverno? L'impresa sarà tutt'altro che semplice, diteci le vostre preferenze nella sezione commenti e... a voi la scelta.



Buon anno a tutti!