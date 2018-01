Dopo la settimana di riposo, anche il Bologna torna ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. A Casteldebole atmosfera tesa a causa del futuro di Simone Verdi. Il numero 9 dei rossoblù è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli e questo, a parte della tifoseria presente all'allenamento, non è andato giù.



I supporters hanno dato la colpa al tecnico dei bolognesi, Roberto Donadoni: "E' colpa tua se Verdi va via". Questa la risposta dell'ex commissario tecnico dell'Italia: "Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore della squadra così posso dimostrare che sono bravo e posso fare senza di lui? Io ho soltanto detto che di fronte alla scelta di andare in un grande club non ho saputo dire di no a quella che per me era la possibilità della vita, ma ho anche detto che da allenatore spero che Verdi rimanga. Questa è una scelta che spetta a Simone, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi".