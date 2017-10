I cattivi esempi fanno purtroppo scuola: in Germania i tifosi del Düsseldorfer Turn-und Sportverein Fortuna 1895, squadra militante nella Zweite Bundesliga, hanno infatti preso spunto dagli ultras della Curva Nord della Lazio, diffondendo alcuni adesivi con immagini raffiguranti Anna Frank, deportata e scrittrice ebrea tedesca, con indosso la maglia dei rivali dello Schalke 04. Un'ulteriore vergogna, un nuovo caso di antisemitismo, questa volta nella Ruhr: ispirati dalle gesta dei laziali durante la partita contro il Cagliari (Anna Frank con la maglia della Roma), i tedeschi hanno deciso di copiarli.



IMMAGINI DIFFUSE SUI SOCIAL - Ieri a Düsseldorf sono apparse diverse figurine raffiguranti Anna Frank con la maglia dello Schalke: la rivalità tra squadre della Ruhr (Dortmund, Schalke, Leverkusen, Colonia, Monchengladbach, Dusseldorf) è conclamata e spesso si registrano problemi di ordine pubblico. Il portale Ruhrbarone.de ha fotografato gli adesivi di Anna Frank attaccati per tutta Düsseldorf. Non solo: un ultrà del Borussia Dortmund, noto alle forza dell’ordine in quanto di estrema destra, divertito dalle immagini, ha deciso di pubblicarle sui social. La polizia tedesca sta già indagando per risalire ai responsabili, anche perché in Germania sull’antisemitismo la legge e la magistratura non scherzano affatto: i social sono infatti a rimuovere i messaggi razzisti nel giro di 24 ore. Quel che è certo, è che l'Italia ha fatto scuola: ancora una volta in peggio.