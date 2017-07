Ancora non è arrivato, ma già è criticato. L'acquisto di Kolarov da parte della Roma non è andata giù ai tifosi giallorossi, che non hanno dimenticato il passato del serbo con la maglia della Lazio, dal 2007 al 2010. Come riporta Laziochannel una scritta è apparsa stanotte in zona Circo Massimo, dove molti sostenitori della Roma erano riuniti per festeggiare il secondo compleanno dell’anno della propria squadra. Una scritta piuttosto eloquente e che non lascia scampo ad interpretazioni: “11-04-09 Kolarov ca** bast****”, firmato ASR. Una data, l’11 aprile del 2009 che riporta alla mente dei tifosi il goal di Kolarov in un derby capitolino.